Raid nell’ex ostello: porte vandalizzate 

Porte danneggiate e vetri rotti: vandali in azione a Torre dei Corsari, villaggio turistico della Costa Verde. Nei giorni scorsi, i soliti ignoti hanno preso di mira l’ex ostello della gioventù, caseggiato a picco sul mare di proprietà del Comune di Arbus. E il sindaco, Paolo Salis, si è presentato in caserma per denunciare l’accaduto, sperando di individuare i responsabili e punirli per il reato di danneggiamento. «Sono venuto a conoscenza - racconta il primo cittadino - delle due porte in legno, nella parte posteriore dell’edificio, rovinate. L’indomani gli operai si sono recati sul posto per verificare i danni e mettere in sicurezza le parti compromesse, probabilmente dall’utilizzo di un piede di porco. Entrati all’interno, quasi sicuramente per passarci la notte, hanno creato danni alla porta antipanico e rotto vetri». Salis ai militari ha riferito: «Mi riservo di eseguire un sopralluogo più accurato per verificare che nulla sia stato portato via». Ha poi precisato che «i danni si aggirano intorno ai duemila euro, somma necessaria per sistemare gli infissi, in passato oggetto di precedenti atti vandalici». Un episodio la cui gravità va oltre la semplice entità dei danni provocati, soprattutto perché l’immobile, chiuso da circa due anni per il fallimento della società cui era stata affidata la gestione, potrebbe subire altre azioni vandaliche, in attesa dell’iter avviato dal Comune per la vendita del bene, già inserito nel Piano di alienazione 2025. «Doveroso – conclude Salis – ringraziare le guardie giurate del condominio Costa d’Oro che volontariamente controllano la struttura. Acceleriamo i tempi per un incarico formale». ( s. r. )

