Raid nell’antica cantoniera 

Alcuni vandali hanno dato fuoco a un materasso dato all’interno della cantoniera di Perdaleri, lungo la ferrovia, a monte di Lanusei. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme che hanno annerito le pareti e compromesso la stabilità di una copertura in legno della cantoniera, l’unica in buono stato di conservazione a Lanusei ad eccezione di quelle ancora abitate.

Il raid, probabilmente opera di alcuni ragazzini in vena di bravate è stato messo a segno lunedì sera. I vigili del fuoco hanno stilato un rapporto che è stato inviato alla Procura. Resta il rammarico per lo stato di abbandono in cui versano le case cantoniere lungo le ferrovie sarde. esiste anche un progetto di recupero che però, quantomeno in Ogliastra, è rimasto finora sulla carta.

RIPRODUZIONE RISERVATA