Raid nella notte, Israele si nasconde 

Tel Aviv. Israele ha lanciato nella notte mini droni contro una base militare iraniana a Isfahan, nel centro del Paese. L’operazione, a quanto pare molto limitata e senza alcuna vittima, sembra aver messo fine al momento a una settimana ad altissima tensione in Medio Oriente, apertasi con l’attacco di sabato scorso a Israele. Vanno in questo senso le parole attribuite dalla Tass ad un alto funzionario del regime degli ayatollah, secondo cui non si prevedono ritorsioni immediate. Gli attacchi diretti tra i due arcinemici sono “finiti”, ha azzardato una fonte dell’intelligence regionale citata dalla Cnn. Teheran - nonostante nella notte abbia chiuso lo spazio aereo - ha minimizzato gli effetti del raid ed ha messo anche in dubbio sia stato direttamente lo Stato ebraico a metterlo a segno.

Nessuna rivendicazione

Israele da parte sua non ha rivendicato i fatti di Isfahan, né li ha commentati ufficialmente. Anche gli Usa si sono tirati fuori. «Non siamo coinvolti - ha detto il segretario di Stato Antony Blinken - in alcuna operazione offensiva. Quello che posso dire è che stiamo lavorando alla de-escalation. Non voglio dire altro, non siamo stati coinvolti». Il G7 riunito a Capri ha subito invocato la de-escalation in un confronto che potrebbe portare a una situazione dagli effetti imprevedibili. E ha deciso di puntare sulle ulteriori sanzioni contro l’Iran: «Alla luce delle notizie sui raid del 19 aprile, invitiamo tutte le parti a lavorare per prevenire un’ulteriore escalation. Il G7 continuerà a lavorare a tal fine».

Il raid

Secondo le ricostruzioni più accreditate, sono stati tre i mini droni lanciati - attorno alle 4 italiane e nel giorno dell’85° compleanno della Guida suprema Ali Khamenei - verso la base di Isfahan, importante centro militare e nucleare del Paese. Alcuni media, come il Jerusalem Post, hanno parlato di missili a lunga gittata ma non c’è alcuna conferma. Dopo poco meno di tre ore l’allarme è terminato, l’Iran ha riaperto lo spazio aereo e sono ripresi i voli dall’aeroporto di Teheran. «I micro veicoli aerei - ha annunciato il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian - sono stati abbattuti senza causare vittime o danni. I media filo israeliani - ha aggiunto - hanno tentato di rendere una vittoria il loro fallimento ed esagerare la questione». Poi ha ammonito che l’Iran è pronto a colpire duramente «il regime di Israele se commettesse ancora volta un grave errore». Decisamente meno chiare le circostanze dell’operazione. Un membro della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale, Shahriar Heidari, ha detto che gli oggetti volanti presi di mira erano «mini droni di sorveglianza americani o israeliani». Mehdi Toghyani, membro del parlamento iraniano di Isfahan, ha invece affermato che il «tentativo disperato» di Israele è stato compiuto con «l’aiuto di agenti locali» ma «è fallito». Anche analisti citati dalla tv di Stato iraniana hanno sostenuto che i mini droni abbattuti dalle difese aeree iraniane a Isfahan erano pilotati da “infiltrati” dall’interno dell’Iran. Mentre il comandante dell’esercito iraniano, Abdolrahim Mousavi, ha addirittura definito “assurdi” i rapporti che attribuiscono ad Israele il raid a Esfahan, sostenendo che le esplosioni erano dovute all’abbattimento di “oggetti volanti”.

Le reazioni

Pochissime le reazioni in Israele, dove l’esercito non ha deciso alcun cambiamento di regole per i cittadini. Una fonte israeliana si è limitata a riferire al Washington Post che il blitz a Isfahan «è un segnale all’Iran» sul fatto che «Israele ha la capacità di colpire all’interno del Paese». L’unico commento ufficiale è stato quello del ministro della Sicurezza nazionale, il falco di ultradestra Itamar Ben Gvir, che ha definito “moscia” la presunta reazione del suo Paese al lancio di 300 droni e missili iraniani una settimana fa, attirandosi le critiche dell'opposizione al governo di Benyamin Netanyahu.

