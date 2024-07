Raid nel parcheggio della stazione 

Atto di vandalismo nella notte a San Gavino. Nel grande parcheggio della stazione ferroviaria ben otto auto sono state danneggiate: i finestrini in frantumi, gli sportelli ammaccati e l’interno degli abitacoli passato al setaccio alla ricerca di qualunque oggetto di valore con zaini e borselli vuoti buttati sui sedili o rinvenuti nel grande parcheggio (quello esterno più vicino alla statale 197 in direzione Sanluri). Sul posto gli agenti della polizia locale e i carabinieri della stazione di San Gavino, coordinati dal luogotenente Sergio Passalacqua. Ora sarà decisiva l’acquisizione delle immagini delle telecamere comunali posizionate all’esterno della stazione. «Visioneremo tutti i filmati che potrebbero essere decisivi per identificare gli autori di questo gesto – evidenzia Massimiliano Orrù, comandante della polizia locale –. Le telecamere sono sempre attive e anche anni fa, tramite i filmati, siamo riusciti ad individuare l’autore di un analogo episodio di danneggiamento delle auto». Sale la paura tra i tanti pendolari che lasciano la macchina per prendere il treno.

L’impegno

Sulla questione interviene il sindaco Stefano Altea: «Nei giorni scorsi con la vice sindaca Rachele Carrisi abbiamo avuto un incontro con il luogotenente Sergio Passalacqua per avere un quadro della sicurezza nel nostro territorio. Da parte della nuova amministrazione abbiamo assicurato una piena collaborazione con le forze dell’ordine per garantire l'ordine e la sicurezza nel nostro comune. Soprattutto il comando dei vigili urbani sarà chiamato a implementare il proprio operato per presidiare e prevenire gli illeciti, anche attraverso un uso efficiente del sistema di videosorveglianza presente nelle nostre strade».

La minoranza

Chiede più attenzione il capogruppo della lista Civico 24-29, Bebo Casu: «La nuova stazione, come altri siti e strutture pubbliche, sono dotati di videosorveglianza che va utilizzata per la sicurezza di San Gavino. Lo scorso anno è stato approvato il regolamento che consente l’utilizzo delle registrazioni da parte della polizia municipale e delle forze dell’ordine. È necessario attivare una convenzione per la costante manutenzione e verifica sul buon funzionamento degli impianti installati. Con questi mezzi i vandali possono essere individuati». Critico il capogruppo della lista San Gavino al centro, Nicola Ennas: «Tra i progetti e i finanziamenti lasciati in eredità dalla precedente amministrazione c’è anche la videosorveglianza. Considerata l’importanza che è sempre stata data alla sicurezza nei dibattiti di questi anni, la videosorveglianza, come strumento di controllo e presidio, anche alla luce di questo episodio vandalico, è prioritaria. Auspichiamo che lo sia per il sindaco, che nelle recenti dichiarazioni non ne fa cenno».

