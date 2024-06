Raid nel campo profughi, 42 morti 

Tel Aviv . Israele ha cercato di uccidere un comandante di punta di Hamas con un raid nel campo profughi di Shati vicino Gaza City. Nel mirino Raad Saad, capo del dipartimento operativo della fazione, una delle figure chiave dello schieramento militare nella Striscia. Sarebbero state uccise almeno 42 persone. Finora le forze di difesa israeliane non hanno confermato la morte dell’alto esponente di Hamas nè ha dato informazioni sui raid. L’Idf si è limitato ad annunciarli, in un inusuale comunicato in cui si dava conto che erano state colpite due postazioni militari di Hamas a Shati e nel sobborgo di Tuffah.

La protesta dell’Ue

A destare preoccupazione è anche un altro episodio. La Croce Rossa ha infatti affermato che il suo ufficio nella zona umanitaria di Mawasi, nel sud della Striscia, «è stato danneggiato da proiettili di grosso calibro caduti nelle vicinanze. Ufficio attorno al quale sono accampati con tende da settimane centinaia di palestinesi sfollati». Subito dopo il bombardamento, ha aggiunto la Croce Rossa, «22 corpi e 45 feriti sono stati portati al vicino ospedale da campo della Croce Rossa». Il ministero della sanità di Hamas ha poi riferito di almeno 50 feriti. «Sparare così pericolosamente vicino alle strutture umanitarie mette a rischio la vita di civili e operatori umanitari», l’avviso della Croce Rossa. L’accusa è stata però respinta dall’Idf che ha negato ogni addebito per l’attacco. Anche l’Unione europea ha protestato. L’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell ha invocato un’indagine indipendente.

La denuncia di Al Jazeera

Rabbia e indignazione anche per quanto testimoniato dalle immagini circolate sui social che mostrano un ragazzo palestinese ferito e legato sul cofano di un veicolo militare israeliano in movimento tra le macerie, quasi come fosse uno scudo umano. Immagini girate nel nord della Cisgiordania e diffuse da Al Jazeera che nel suo post su X, commenta: «Le forze di occupazione abusano così del corpo di un giovane palestinese legandolo a un veicolo militare». Condotta stigmatizzata da Israele: «Scelta contraria ai protocolli». Tutto è accaduto nell’area di Wadi Burqin, dopo l’arresto di palestinesi ricercati. Nel corso dell’operazione, l’Idf ha riferito che i suoi soldati hanno risposto al fuoco contro uomini armati. Uno di loro è stato colpito, quindi arrestato, e portato fuori legato al cofano del veicolo. Il giovane ferito è stato consegnato alla Mezzaluna Rossa per le cure.

