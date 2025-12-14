VaiOnline
Via Porcu
15 dicembre 2025 alle 00:40

Raid nei negozi, nuovo allarme degli esercenti 

Non si ferma l’allarme in via Porcu dove continuano le scorribande nei negozi di gruppi di ragazzini che rubano, minacciano e creano scompiglio all’interno delle attività del centro.

Tanto che adesso, in questi giorni che precedono il Natale ed è iniziata la corsa ai regali, i commercianti sono costretti a chiudersi a chiave dentro le attività. Nei giorni scorsi una negoziante ha dovuto chiedere aiuto al titolare di un’altra attività vicina perché un piccolo gruppetto era entrato nel suo negozio gettando alla rinfusa la merce esposta. Un’altra, sentendosi minacciata, ha invece chiamato la Polizia che è intervenuta sul posto e ha identificato alcuni dei giovani, pare tutti minorenni.

«Noi abbiamo già avuto un incontro con i carabinieri» spiega il presidente del Centro commerciale di via Porcu, Sergio Piludu, tra i primi a denunciare questa situazione, «e abbiamo esposto il problema. Ci hanno promesso una sorveglianza maggiore e speriamo che la questione si possa risolvere al più presto».

Anche perché questi sono i giorni in cui gli affari possono mettere a posto i conto di un anno intero e tutti, commercianti e clienti, vorrebbero poter girare per le vie dello shopping senza avere problemi e soprattutto paura. Il gruppo molesto a quanto pare è formato da ragazzini che in passato avevano creato gli stessi problemi nel centro commerciale Le Vele e che adesso si sono trasferiti nel centro cittadino mettendo in atto gli stessi comportamenti e creando disturbo.

