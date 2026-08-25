Raid nei giardini davanti alla parrocchia, danneggiati alcuni ulivi 

A Monserrato, tanti passanti hanno notato i numerosi danni riportati da alcuni alberi nei giardini in prossimità della chiesa di San Giovanni Battista de La Salle in via Seneca. Diversi rami infatti, sono stati spezzati e lasciati a terra, formando in alcuni punti grossi cumuli ai piedi degli ulivi. Ancora non è del tutto chiara invece il motivo per cui sono stati danneggiati gli alberi.

Tra le ipotesi circolate nelle ultime ore c’è quella di un gesto vandalico, mentre secondo altre ricostruzioni i rami potrebbero essere stati spezzati nel tentativo di raggiungere e raccogliere le olive. Al momento però, non risultano elementi sufficienti per stabilire con certezza l’origine dell’episodio.

Un danno che riporta l’attenzione sulla tutela del verde pubblico e sulla necessità di preservare gli alberi che da anni fanno parte del paesaggio urbano. In particolare, dopo il dibattito degli ultimi giorni relativo al patrimonio arboreo della cittadina. Resta ora da capire se si sia trattato di un episodio isolato, o sporadico, e se saranno necessari ulteriori interventi per mettere in sicurezza le piante danneggiate e verificare le loro condizioni dopo la rottura dei rami.

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