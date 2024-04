Raid israeliano, morti 7 operatori umanitari 

Tel Aviv. Sette operatori umanitari tragicamente uccisi a Gaza. È il bilancio di un attacco israeliano compiuto da un drone lunedì notte su tre veicoli del World Center Kitchen a Deir el-Balah, nel centro della Striscia, che ha provocato un’ondata di sdegno internazionale. I sette - 3 britannici, un polacco, un’australiana, uno statunitense e l’autista palestinese - erano a bordo di tre veicoli della ong con insegne sul tetto riconoscibili e lungo un percorso concordato con l’Idf. La loro uccisione è stata condannata da tutto il mondo: Israele è chiamato a rendere conto di un’azione che non ha giustificazioni. La Casa Bianca, assieme a molti esponenti europei, si è detta “indignata”, mentre Joe Biden ha chiamato direttamente il capo della Wck, lo chef spagnolo José Andres, per esprimere condoglianze per la morte dei suoi collaboratori e annunciare che renderà chiaro a Israele che gli operatori umanitari vanno protetti.

Le scuse

Sia l’esercito israeliano - che si è addossato la responsabilità dell’attacco - sia il premier Benyamin Netanyahu hanno chiesto scusa e concordato l’avvio di un’inchiesta «ad alto livello» militare per appurare come l’attacco al Wck sia potuto avvenire, promettendo di rendere pubblici i risultati. «È stato un tragico incidente - ha detto Netanyahu - in cui le nostre forze hanno colpito senza intenzione gente innocente nella Striscia. Siamo in contatto con i governi coinvolti e faremo di tutto per assicurare che non accada più». A centrare le tre auto - secondo una ricostruzione fornita da Haaretz - sono stati tre razzi sparati in rapida successione da un drone Hermes 450 nella presunzione che del gruppo dei 7 operatori facessero parte uno o più «terroristi armati».

Crisi diplomatica

La decisione di sparare sarebbe stata presa da un’unità israeliana a guardia del percorso. L’attacco è avvenuto subito dopo che i tre veicoli avevano lasciato il deposito dove la squadra aveva scaricato più di 100 tonnellate di aiuti alimentari. Mentre il convoglio stava percorrendo il percorso approvato, è scattato il raid con «l’ordine della sala operativa di colpire». Prima è stata centrata un’auto e i passeggeri hanno tentato di salire sulla seconda. Anche quella è stata colpita subito dopo, nonostante chi era a bordo avesse ormai segnalato l’aggressione all’esercito. Un terzo missile ha colpito la terza macchina del convoglio, ha riferito ancora Haaretz. Per i 7 operatori umanitari non c’è stato scampo. Il raid ha avuto ripercussioni immediate. La Gran Bretagna - che ha visto tre suoi cittadini uccisi - ha convocato l’ambasciatore israeliano a Londra. Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha invocato «un’indagine rapida e imparziale», mentre la Commissione Ue ha denunciato che «gli operatori umanitari devono essere sempre protetti». Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto a Israele «di fare chiarezza».

