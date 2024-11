Raid israeliano in Libano Nuove minacce dell’Iran  

Tel Aviv. Il rischio di una guerra regionale in Medio Oriente non è superato. La risposta israeliana di una settimana fa all’attacco iraniano non ha riportato alcun equilibrio tra i due storici nemici. Al contrario, Teheran continua a minacciare una nuova rappresaglia, approvata dall’ayatollah Ali Khamenei che ha dato l’ordine alle forze iraniane di “prepararsi” ad attaccare Israele. E lo Stato ebraico ha già innalzato l’allerta. Colpiremo «al momento giusto e nel modo giusto», ha assicurato il consigliere della Guida Suprema, Kamal Kharraz, avvertendo che la Repubblica islamica ha ormai acquisito «la capacità di realizzare un’arma nucleare» e che solo «una fatwa» di Khamenei vieta per ora di farlo. La risposta iraniana potrebbe avvenire prima del 5 novembre, data delle elezioni americane. Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha assicurato al ministro della Difesa Yoav Gallant che gli Stati Uniti sono pronti a difendere Israele in caso di un attacco. E sembra sfumata l’ipotesi di arrivare in tempi brevi ad un cessate il fuoco in Libano tra Israele e Hezbollah. Intanto ieri sera il ministero libanese della Sanità ha annunciato la morte di 52 persone negli attacchi israeliani nella zona di Tiro.

