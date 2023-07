Raid israeliano: 8 palestinesi morti  

Tel Aviv. Israele ha lanciato a Jenin la maggiore operazione militare su larga scala da almeno 20 anni in Cisgiordania. Un attacco via aria e via terra «contro i focolai del terrore» - come ha detto il ministro della Difesa Yoav Gallant - che ha causato l’uccisione di 8 palestinesi e il ferimento di altri 80, tra cui almeno 17 gravi, secondo un primo bilancio che appare però provvisorio. «Un nuovo crimine di guerra», ha tuonato Nabil Abu Rudeinah, portavoce del presidente Abu Mazen, compiuto contro «il nostro popolo indifeso».

Lo stesso Abu Mazen, mentre Hamas e la Jihad islamica minacciano vendetta, ha convocato una riunione urgente dell’Autorità nazionale palestinese e Giordania ed Egitto hanno condannato il raid. L’operazione - che potrebbe prolungarsi di altre 24 ore - è cominciata nella notte tra domenica e lunedì quando velivoli israeliani hanno preso di mira «un centro operativo di comando unificato» nel campo profughi della città che serviva, secondo la versione dell’esercito, anche come nascondiglio di armi ed esplosivi oltre che come «hub di coordinamento e comunicazione tra i terroristi». In contemporanea nel campo profughi sono entrati mille soldati e cominciati gli scontri. L’attacco a Jenin sarebbe stato programmato 10 giorni fa dopo l’uccisione di 4 israeliani in Cisgiordania.

