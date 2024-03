Raid incendiario: un’auto e due scooter distrutti dalle fiamme 

Un’auto e due scooter sono stati distrutti in un incendio scoppiato ieri pomeriggio in via Ardenne, a San Michele. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco intervenuti subito dopo le segnalazioni di alcuni abitanti della zona. Alla fine una finestra di un’abitazione di un palazzo è rimasta annerita.

Cosa si accaduto verso le 14,30 di ieri deve essere ancora accertato dai vigili del fuoco e dai carabinieri. Non sono state trovate tracce di inneschi e dunque non si può parlare di attentato incendiario o atto intimidatorio. C’è il sospetto che l’azione possa essere stata dolosa. Le conseguenze del rogo sarebbero potute essere ben peggiori se i vigili del fuoco del distaccamento del porto non fossero arrivati rapidamente. Hanno spento le fiamme ed evitato che potessero raggiungere le abitazioni. Non ci sono stati feriti. (m. v.)

