Raid incendiario, svolta nelle indagini: due arresti 

Due arresti per il pericoloso raid incendiario nel cuore di Tempio, secondo i carabinieri i responsabili del rogo del maggio scorso sono Massimiliano Marras e Domenico Serra, entrambi tempiesi, per i quali ieri è scattata la misura degli arresti domiciliari. La posizione più pesante, stando alle indagini dei militari di Tempio, è quella di Marras, che sarebbe il mandante del raid.

I fatti risalgono alla notte dello 10 maggio scorso, quando nel centro storico della cittadina gallurese, a ridosso della piazza Fabrizio De André, divamparono le fiamme partite da una motocicletta di un operaio di Tempio. L’incendio danneggiò irreparabilmente tre utilitarie e investì la facciata di una palazzina. Per i residenti, tutti scesi in strada, furono momenti di paura. I carabinieri accertarono subito, anche grazie ai filmati, la matrice dolosa del rogo. Le indagini hanno imboccato immediatamente la pista di un dissidio familiare. Massimiliano Marras, 28 anni, è il nipote del proprietario dello scooter dal quale si propagarono le fiamme che poi hanno distrutto tre utilitarie. E Marras, per colpire il familiare, avrebbe incaricato Domenico Serra di appiccare l’incendio. I due saranno sentiti dal gip di Tempio martedì e potranno così fornire la loro versione dei fatti.

