Raid incendiario: quattro auto in fiamme  

Hanno colpito in rapida successione, obbligando le squadre dei vigili del fuoco a delle corse in tre punti diversi nel centro, non molto distanti tra loro. Incendiari scatenati ieri notte: nel giro di trenta minuti sono state date alle fiamme quattro auto in via Brigata Sassari, via Parma e via Barletta. Una scia di fuoco dolosa che ha provocato danni ingenti. Su cosa ci sia dietro sono al lavoro gli agenti del commissariato di Quartu: il raid è avvenuto proprio nelle vicinanze del posto di Polizia.

L’emergenza è iniziata verso le 21.30 quando gli abitanti di via Brigata Sassari hanno segnalato un incendio di un’auto. I vigili del fuoco della caserma di viale Marconi, a Cagliari, hanno raggiunto subito la zona, mettendosi al lavoro per domare il rogo. Mentre erano in atto le operazioni di spegnimento, è arrivato un nuovo allarme da via Parma: anche in questo caso le fiamme hanno aggredito un’auto. Nuova corsa per i vigili del fuoco dopo aver concluso il primo intervento. Inevitabile anche qualche conseguenza, non grave per fortuna, alle facciate degli edifici presenti nella zona. Anche in questo caso pochi dubbi sulla natura del rogo.

Come se non bastasse, verso le 22, la terza segnalazione da via Barletta. In questo caso il rogo, partito da una vettura, ha raggiunto un secondo mezzo. I vigili del fuoco hanno dovuto faticare di più per evitare danni ingenti. Una raid allarmante su cui ora dovranno far luce i poliziotti del commissariato. Sono stati sentiti i proprietari dei mezzi distrutti e si cercano eventuali immagini riprese dai sistemi di videosorveglienza. (m. v.)

