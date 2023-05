Raid incendiario, quattro auto a fuoco 

Raid incendiario ieri notte ad Assemini: doppio rogo, di natura dolosa, in punti diversi della città e quattro auto distrutte dalle fiamme.

Gli episodi si sono verificati, nella notte di venerdì. I veicoli si trovavano in sosta a poche decine di metri l'uno dall'altro. Le fiamme della prima auto in via Marche sono divampate intorno alle 2,15 e si sono propagate a un altro veicolo. La stessa dinamica poco dopo in via Umbria.

Le indagini

Gli incendi sono stati domati dai vigili del fuoco, sul luogo anche i carabinieri. Ieri mattina la polizia locale e la protezione civile hanno gestito lo sgombero delle carcasse e l’eliminazione dei detriti accumulati nelle caditoie, viste le condizioni meteo e l’allerta gialla.

«L’autocombustione – dichiara il comandante dei vigili Antonello Pireddu - in due punti diversi e, per di più, in una notte piovosa appare improbabile». «I vigili del fuoco – dichiara il maresciallo Daniele Pettinato - parlano di probabile evento doloso per come si sono sviluppati gli incendi, ma non sono state rinvenute tracce degli inneschi».