Raid incendiario, nel mirino la Domotica di Ginatempo 

Un furgone ridotto in cenere, l’attrezzatura in fumo, danni al garage e all’auto parcheggiata vicino. Un conto da decine di migliaia di euro e nessuna spiegazione per un atto incendiario che, a Porto Torres, ha messo in ginocchio un'impresa e tre famiglie. Dalle telecamere la conferma dell’origine dolosa del rogo, appiccato alle due della notte in via degli Ulivi, tra giovedì e venerdì, ai danni della ditta Domotica di Ginatempo. Nelle immagini si vede un uomo che sparge litri di benzina sul nuovo furgone, in sosta davanti la casa dei titolari. Le fiamme distruggono tutto. Le lingue di fuoco raggiungono la serranda del magazzino e un’auto aziendale, la Ford Focus che uno dei titolari riesce a spostare.

I vigili del fuoco hanno fatto di tutto per limitare i danni. «Avete mandato all’aria 40 anni di sacrifici, il sostentamento di tutta la mia famiglia». È la rabbia di Donatella Piga, una delle titolari. «Da quando è morto mio marito, otto anni fa, i miei figli hanno lavorato con sacrificio per portare avanti l’azienda avviata dal padre. Tu con questo atto incendiario hai distrutto non solo il furgone, ma la nostra fiducia in un immediato futuro e quella delle famiglie dei nostri dipendenti». Sul caso indagano i carabinieri. (m. p.)

