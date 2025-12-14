VaiOnline
Olbia.
14 dicembre 2025 alle 01:06

Raid incendiario in un’officina 

Distrutti due escavatori e una macchina per lavori sulle strade ferrate 

È di quasi mezzo milione di euro il bilancio dei danni causati dai raid incendiario messo a segno, poco prima delle 2 di ieri, in una grossa officina di Olbia. Una persona con il volto coperto è entrata nel capannone della Esse Pi Meccanica snc, in via Malawi (zona industriale) e ha appiccato diversi focolai dopo avere cosparso di liquido infiammabile due grossi escavatori e una macchina utilizzata per lavori su strada ferrata. L’attentato è stato messo a segno nel giro di pochissimi minuti, alle 2 le fiamme si sono sollevate nel cortile del capannone della Esse Pi. Il liquido infiammabile è stato utilizzato in modo da causare danno alle cabine dei messi e parti del motore. I due escavatori e la macchina per interventi sulla sede ferroviaria erano stati portati nel capannone di via Malawi per delle riparazioni, il responsabile del raid avrebbe agito puntando esclusivamente (per ragioni non chiare) sui tre grossi mezzi. Sul posto sono arrivati subito i Carabinieri della Stazione di Olbia Centro e i proprietari dell’officina, Marco Pinna e Maurizio Spano. Il personale dell’Arma avrebbe acquisito immagini molto interessanti dai sistemi di videosorveglianza.

L’incendiario

I video documentano tutte le fasi dell’atto intimidatorio. Poco prima delle due in via Malawi arriva una persona su una motocicletta (casco integrale), si ferma ed entra nell’officina. Qualche istante dopo si sollevano le fiamme. Sulla natura dolosa dell’incendio e sul coinvolgimento del soggetto inquadrato dalle telecamere non ci sono dubbi. I Carabinieri hanno sentito subito i titolari dell’officina, non è neanche detto che siano loro gli obiettivi del raid, perché i mezzi bruciati non sono di proprietà della Esse Pi Meccanica snc. L’avvocato della società olbiese, Antonio Fois, è rimasto a lungo in caserma per fare il punto con gli investigatori. L’azienda di via Malawi non ha mai subito minacce o altre intimidazioni.

