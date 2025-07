Raid incendiario in un’autocarrozzeria 

Notte di fuoco a Siniscola, dove un attentato incendiario ha colpito l’autocarrozzeria Mele, situata in via Mazzini, alla periferia sud. Il rogo è divampato poco dopo l’una della notte tra domenica e ieri, quando ignoti hanno appiccato il fuoco all’esterno dell’officina. In pochi minuti, le fiamme hanno avvolto tre auto parcheggiate nel piazzale e un box adibito a ufficio, provocando danni ingenti. L’allarme è scattato intorno all’una, quando la centrale operativa dei vigili del fuoco ha ricevuto la richiesta di intervento. Sul posto è intervenuta subito la squadra del distaccamento di Murtas Artas, supportata dai colleghi del comando provinciale di Nuoro. Hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Il rogo, oltre a distruggere i tre veicoli e l’ufficio, ha annerito la facciata dello stabile a due piani che ospita l’attività artigianale. Una volta spento l’incendio, le verifiche effettuate dai vigili del fuoco hanno fatto emergere la probabile origine dolosa, considerata al momento la pista più probabile. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, ma l’azione sembrerebbe pianificata con l’intento preciso di colpire l’attività. In via Mazzini sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di Siniscola e i carabinieri della compagnia, che hanno avviato le indagini per cercare elementi utili all’identificazione dei responsabili e per far luce sul movente all’origine del blitz degli incendiari. Gli investigatori sono andati alla ricerca di ogni indizio compresi eventuali impianti di video sorveglianza presenti nella zona.

