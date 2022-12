Raid incendiario in un ovile 

L’allarme è scattato intorno alle 18,30: sul posto si sono precipitate le squadre dei vigili del fuoco in arrivo da Iglesias. Primo obiettivo: spegnere le fiamme. Ma i pompieri sono stati costretti a rinunciare: quando a prendere fuoco sono fieno e foraggio l’operazione più sicura è quella di lasciar sfogare il fuoco sino al consumo del materiale altamente infiammabile. A questo punto i vigili del fuoco hanno potuto mettere in sicurezza le strutture e cercare di salvare il salvabile. Ridotte in cenere oltre quattromila balle di foraggio, poi anche erba medica. Dalla furia del fuoco i dipendenti e i vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo almeno le sementi: poca roba rispetto al resto distrutto dal fuoco, i danni ammonterebbero a diverse decine di migliaia di euro.

Sulla natura dolosa sembrano esserci pochi dubbi. E anche sulla conta dei danni: ingenti. Un incendio appiccato in un’azienda agricola nelle campagne di Siliqua ha distrutto sette capannoni adibiti a deposito di mangimi per gli animali. Gli stabili erano stati costruiti a una settantina di metri uno dall’altro: particolare che getta un’inquietante ombra sul fatto. Gli incendiari non hanno lasciato nulla al caso per danneggiare l’azienda di Amedeo Picciau con sede legale a Decimomannu e ricoveri del bestiame a Siliqua.

Sulla natura dolosa sembrano esserci pochi dubbi. E anche sulla conta dei danni: ingenti. Un incendio appiccato in un’azienda agricola nelle campagne di Siliqua ha distrutto sette capannoni adibiti a deposito di mangimi per gli animali. Gli stabili erano stati costruiti a una settantina di metri uno dall’altro: particolare che getta un’inquietante ombra sul fatto. Gli incendiari non hanno lasciato nulla al caso per danneggiare l’azienda di Amedeo Picciau con sede legale a Decimomannu e ricoveri del bestiame a Siliqua.

I vigili

L’allarme è scattato intorno alle 18,30: sul posto si sono precipitate le squadre dei vigili del fuoco in arrivo da Iglesias. Primo obiettivo: spegnere le fiamme. Ma i pompieri sono stati costretti a rinunciare: quando a prendere fuoco sono fieno e foraggio l’operazione più sicura è quella di lasciar sfogare il fuoco sino al consumo del materiale altamente infiammabile. A questo punto i vigili del fuoco hanno potuto mettere in sicurezza le strutture e cercare di salvare il salvabile. Ridotte in cenere oltre quattromila balle di foraggio, poi anche erba medica. Dalla furia del fuoco i dipendenti e i vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo almeno le sementi: poca roba rispetto al resto distrutto dal fuoco, i danni ammonterebbero a diverse decine di migliaia di euro.

Le indagini

Sul posto anche i carabinieri della stagione di Siliqua e della Compagnia di Iglesias, che hanno immediatamente avviato le indagini nel tentativo di risalire agli autori del rogo doloso. Probabilmente da giorni gli incendiari stavano studiando i movimenti delle persone che lavorano nell’azienda di Amedeo Picciau. E hanno deciso di entrare in azione domenica sera, protetti dal buio e approfittando del fatto che il custode era stato costretto ad allontanarsi dall'azienda.

Le fiamme hanno aggredito in pochi minuti i sette capannoni dell'azienda zootecnica, le lingue di fuoco erano visibili da alcuni chilometri, nella zona di Medau Su Campu oltre il castello di Acquafredda. Nessun danno invece agli animali: le 380 pecore dell’azienda Picciau erano state ricoverate a distanza dai capannoni distrutti dalle fiamme.

Nella notte i vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza della zona. Oggi sarà il giorno della conta dei danni. Ingenti, se ne ha la certezza, in un periodo tutt’altro che facile per il settore in Sardegna e nel Campidano.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata