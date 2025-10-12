Raid incendiario in piena notte, bruciate due auto 

A Macomer l’allarme è scattato poco prima della mezzanotte. Due auto sono andate a fuoco, nella centralissima via Milano, nella zona di Bonu Trau, vicino all’edificio che ospita l’Its. Oltre al fumo intenso e acre, che si è diffuso in tutta la zona, si sono vissuti momenti di paura. L’incendio, infatti, poteva propagarsi nell’area, dove erano parcheggiate diverse auto. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato ulteriori danni.

Sul posto è intervenuta la squadra di Macomer, che prontamente ha domato le fiamme, riuscendo a evitare che l’incendio si propagasse ad altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze. Terminata la fase di spegnimento, i vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica dell’area.

La prima auto ad andare a fuoco era un mezzo abbandonato da tempo, privo del motore, di proprietà di Vincenzo Vacca, pastore originario di Ovodda. La vettura è andata completamente distrutta. Così anche un’altra auto parcheggiata a fianco, di proprietà di Gianfranco Sais, di Macomer. I danni sono stati comunque limitati, anche se attorno a quel rogo della notte resta il mistero.

L’auto che per prima ha preso fuoco non aveva l’impianto elettrico, per cui è stato escluso il cortocircuito. L’incendio quindi dovrebbe essere di natura dolosa. Per questo sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo, a cui lavorano i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di Macomer che hanno eseguito i rilievi e avviato le indagini del caso.

RIPRODUZIONE RISERVATA