Raid incendiario dopo i furti 

Prima i ripetuti furti di gasolio e delle batterie dei mezzi che vanno avanti da oltre quattro anni. Adesso l’incendio appiccato a uno degli escavatori utilizzato nei lavori. Non c’è pace per la Icap di Oristano, una delle ditte che hanno in appalto dall’Anas i lavori per la realizzazione della nuova Strada statale 195.

La denuncia

Dopo l’ennesimo episodio ai danni dei mezzi della sua impresa, al titolare, Angelo Pusceddu, non è rimasto altro che presentarsi nella caserma dei carabinieri di Capoterra per denunciare l’accaduto. La brutta sorpresa la scorsa mattina, quando gli operai della ditta di Pusceddu hanno raggiunto la zona di Baccalamanza per proseguire i lavori di bitumazione della strada: il piccolo escavatore, parcheggiato la sera prima, era stato completamente distrutto da un incendio doloso, verosimilmente appiccato durante la notte.

Il racconto

«Non c’è stato bisogno di chiamare neppure i vigili del fuoco – racconta Angelo Pusceddu -, quando siamo arrivati non c’erano fiamme, ma solo lo scheletro fumante del mezzo. I danni si aggirano attorno ai 70mila euro, una cifra considerevole per un ditta delle nostre dimensioni».

Ma non è solo l’incendio doloso che ha distrutto l’escavatore, a far masticare amaro il titolare della Icap: la ditta, dall’apertura del cantiere per la realizzazione del tratto Capoterra-Pula della nuova Sulcitana, ha dovuto fare i conti con i furti sistematici. «Da circa un mese abbiamo installato delle telecamere in prossimità dei nostri mezzi, proprio per difenderle dai malintenzionati – racconta Pusceddu -, grazie alle registrazioni, che abbiamo consegnato ai carabinieri, abbiamo potuto notare un viavai di auto non autorizzate all’interno del nostro cantiere, nelle immagini sono chiaramente riconoscibili anche le targhe. In questa zona, nel cuore della notte, c’è parecchio movimento, tra ladri di gasolio e bracconieri sono numerose le auto in circolazione». Per la distruzione dell’escavatore, Pusceddu esclude la pista legata a qualche ditta concorrente: «Dietro questo attentato il lavoro non c’entra nulla. Ad agosto questo segmento della nuova strada verrà aperto al traffico, dopodiché ci sposteremo verso Macchiareddu per dare il via ai nuovi lavori: la speranza è che i ladri di gasolio non ci seguano pure lì».