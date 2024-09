Raid incendiario, distrutte tre auto 

Doppio raid incendiario a Sant’Antioco: bruciate con la benzina 3 auto e lesionata la facciata di una casa.

I roghi

Venerdì intorno alle 22, il primo incendio avvolge la Volkswagen Polo intestata a Maria Consuelo Arrus, parcheggiata davanti all’abitazione dell’assessore Pasquale Renna. Proprio l’amministratore fa scattare l’allarme con una telefonata ai vigili del fuoco che arrivano nella via Sebastiano Satta e provvedono a spegnere le fiamme che nel frattempo hanno distrutto l’auto. Passano poco meno di 2 ore e intorno all’una saranno gli agenti della compagnia barracellare a ridare l’allarme. Questa volta le fiamme avvolgono due auto parcheggiate a 50 metri dall’incendio precedente, una opel mokka, auto aziendale in uso a Matteo Pau e una honda civic di proprietà di Ornella Fontana. Le fiamme bruciano anche gli infissi e la facciata dell’abitazione situata davanti alle auto in fiamme. Rosanna Pusci e suo marito Angelo, per paura e soprattutto per mettersi in sicurezza, hanno lasciato la casa e sono usciti in giardino.

La paura

Il bilancio comincia ad essere pesante. In due settimane sono state bruciate cinque auto. «Siamo di fronte a una evidente escalation di reati gravissimi perché altre ai danni materiali - ha detto il sindaco Ignazio Locci - generano paura nella collettività. Intendo rivolgermi al Prefetto, affinché si possa dare impulso con la forze dell’ordine per debellare subito questo fenomeno attraverso azioni appropriate. È una prassi, questa del terrore attraverso gli incendi d’auto e il vandalismo, che non ci appartiene e proprio per questo invito tutti i cittadini a reagire con la collaborazione affinché gli autori di questi gesti possano essere individuati e assicurati alla giustizia». I proprietari dei mezzi distrutti dalle fiamme hanno presentato denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini. In particolare, è cominciata la visione delle immagini registrate dalle telecamere.

Ci sarebbero anche testimoni che avrebbero notato una persona incappucciata e completamente vestita di nero, allontanarsi con un bidoncino bianco in mano. Se quest’ultimo particolare dovesse trovare conferma sarebbe quasi certa la tecnica utilizzata per incendiare le auto:cosparse di benzina e una striscia in terra del liquido infiammabile, per appiccare il fuoco mantenendosi a distanza.

