Raid incendiario, distrutte sei auto 

Dopo mesi di silenzio, di nuovo un raid incendiario a Olbia. Nelle primissime ore di ieri alcune persone si sono introdotte in un’area recintata, a ridosso della stazione di servizio Q8, sulla strada che porta al quartiere di Poltu Quadu da via Roma. I malviventi hanno usato liquido infiammabile e sono andate a fuoco sei auto che, stando alle indagini dei Carabinieri, erano destinate alla vendita. Le fiamme si sono sollevate altissime, a conferma della matrice dolosa dell’incendio. Il fuoco ha avvolto tutte le utilitarie e si sono udite anche delle esplosioni. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco di Olbia e immediatamente è emerso che c’era una priorità assoluta, circoscrivere il rogo in modo che le fiamme non si avvicinassero alla stazione di servizio. Una operazione riuscita, l’incendio non è arrivato al distributore della Q8. Nel giro di pochi minuti sono arrivati sul posto anche i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia. Nel giro di qualche ora il rogo è stato domato e l’area messa in sicurezza, ma le fiamme hanno distrutto completamente le sei utilitarie.

Le vittime

L’incendio ha causato danni per svariate decine di migliaia di euro. Le vittime del raid sono i titolari di una società specializzata nella vendita di auto usate. Nel terreno recintato erano state parcheggiate le utilitarie della Solo Auto di Nuoro. I Carabinieri hanno sentito i rappresentanti della società, i fratelli Alessandro e Stefano Balloi. Stando al poco che emerge dagli accertamenti dell’Arma, almeno per ora non è stato individuato il movente dell’atto intimidatorio. I militari della Stazione di Poltu Quadu hanno raccolto informazioni sull’attività professionale delle vittime. Non ci sono testimoni oculari del blitz notturno, sono in corso verifiche su alcuni sistemi di videosorveglianza, in particolare quello dell’area di servizio Q8.

