Raid incendiario, distrutte due auto 

Ancora fiamme nella notte: in via Bach sono state danneggiate due auto. L’episodio è avvenuto nelle prime ore di domenica. Si tratta del secondo caso ravvicinato, dopo quello di via San Simmaco. E non ci sarebbero dubbi sul dolo.

«Quando è successo dormivamo, ci hanno svegliati i vicini», racconta sconvolta Maria Valeria Atzeni. I colpevoli potrebbero essere dei ragazzini: «Li hanno sentiti ridere, e poi scappare. Per i vigili del fuoco è un incendio doloso». Distrutte le due auto di famiglia, una Jeep Compass e una Lancia Y. La famiglia ha lanciato anche un appello ai residenti della zona: «Se avete telecamere che potrebbero aver ripreso la scena, vi preghiamo di contattarci». E ha fornito anche un numero telefonico: 329 3321725. Un gesto senza alcun apparente movente: «Da madre sono amareggiata, servirebbero punizioni esemplari». (g.l.p.)

