Raid incendiario,  distrutta la villa di un imprenditore  

Cammina avanti e indietro in quel che resta della sua villa. Tutt’intorno le pareti annerite dal fumo, divani e mobili devastati dalle fiamme. «Mi hanno distrutto la casa». Battista Manis, 52 anni gestore di diverse ricevitorie e tabaccherie nell’Isola, non riesce a darsi pace dopo l’attentato incendiario di sabato notte. Il secondo nel giro di un anno: l’imprenditore ad agosto 2024 aveva subito una intimidazione simile, anche in quell’occasione la sua casa era finita nel mirino degli incendiari. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri.

L’allarme

Erano circa le 21 di sabato quando è scattato l’allarme. «Ero nella dependance quando ho sentito dei rumori e mi sono insospettito. Poi è successo tutto in pochissimi minuti, altri colpi violenti contro la vetrata e un boato» racconta Manis che in quei momenti era solo nella sua casa di via Sicilia, alla periferia di Terralba. Pochi secondi e si è scatenato l’inferno. Le fiamme sempre più minacciose hanno devastato divani, quadri, tende e le altre suppellettili della cucina e della zona giorno. «Ero disperato, ho chiamato subito il 115 e nel frattempo vedevo andare in cenere la mia casa – racconta - avevo appena terminato di sistemarla dopo i danni dell’estate scorsa». Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’abitazione. Le fiamme hanno coinvolto anche un’auto parcheggiata nelle vicinanze.

Gli accertamenti

I vigili del fuoco hanno effettuato tutte le verifiche necessarie per accertare le cause del rogo; l’ipotesi è che qualcuno sia riuscito a entrare nella casa e abbia cosparso gli arredi con liquido infiammabile oppure abbia lanciato all’interno un innesco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per fare luce sull’episodio. Al vaglio degli investigatori anche le immagini del sistema di videosorveglianza. «Qui ci sono telecamere ovunque ma io ho dei sospetti su chi mi vuole fare del male – va avanti – Sono stato minacciato, anche mia moglie e mia figlia. Sono andati persino nella tabaccheria di famiglia e il messaggio con un accendino in mano era piuttosto chiaro. Ho paura non vogliano fermarsi al fuoco». Manis teme per la propria vita e per quella dei familiari. «Ho riferito i miei sospetti agli inquirenti, le indagini sono in corso ma non so se ci saranno sviluppi» ripete.

Un anno fa

Era il 24 agosto 2024 quando, con modalità molto simili a quelle di sabato notte, qualcuno aveva sfondato una vetrata con un blocchetto di cemento e poi aveva appiccato il fuoco a casa dell’imprenditore. «Già un anno fa ci avevano provato e adesso sono tornati alla carica» aggiunge Battista Manis. Anche in quell’occasione erano state avviate subito le indagini da parte dei carabinieri ma poi quell’episodio era rimasto avvolto nel mistero. «Non ho più saputo nulla, spero sia fatta chiarezza su tutto» conclude l’imprenditore. E intanto le indagini dei carabinieri non si fermano.

