Raid incendiario contro il chiosco di un fruttivendolo 

Soltanto il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, di stanza nel vicinissimo distaccamento, ha evitato che il chiosco venisse divorato dal fuoco. Qualche istante dopo la prima fiammata, intorno all’una e mezza della notte tra giovedì e ieri, la squadra in servizio si è precipitata per domare il principio di incendio in un chiosco per la vendira di frutta e verdura in zona industriale, tra la caserma dei vigili e il cantiere nautico Sanlorenzo. Che la matrice del raid sia dolosa lo confermano i filmati del sistema di videosorveglianza di cui è dotata l’attività commerciale di proprietà di un imprenditore di Bari Sardo. Dal video si intravederebbe un uomo, incappucciato, avvicinarsi di corsa davanti al chiosco e lanciare una bottiglia contenente liquido infiammabile.

In un attimo la fiammata, con l’attentatore fuggito verso il capannone della Sanlorenzo. Dalla caserma i vigili hanno notato la fiammata e sono usciti in pochi secondi, raggiungendo subito la rivendita di frutta e verdura (già operativa ieri mattina). Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Tortolì, diretti dal vicequestore Fabrizio Figliola, che hanno messo a verbale le dichiarazioni del fruttivendolo finito nel mirino degli attentatori. Il movente del raid non è ben chiaro: gli investigatori non tralasciano nessuna pista, neppure quella delle dinamiche commerciali del settore.

