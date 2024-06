Raid incendiario,  auto distrutta in via Tridentina 

Gli incendiari di turno sono tornati in azione in città agendo nel cuore della notte e dando fuoco a una vettura parcheggiata nel quartiere Nuraghe.

Il rogo è divampato venti minuti dopo le 2 di ieri in via Tridentina. La Fiat 500, presa di mira da mani ignote, è stata devastata dalle fiamme.

Appena è scattato l’allarme in via Tridentina sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo e a bonificare l’area attorno evitando che le fiamme potessero propagarsi alle vetture parcheggiate a pochi metri. Poi hanno eseguito i primi rilievi necessari per capire le cause dell’incendio. Sono emerse in modo chiaro: escluse le origini accidentali, certa è invece l’origine dolosa.

Sulla vicenda sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per far luce sul rogo e capire il movente dell’attentato.

Il raid incendiario di via Tridentina segue altri episodi simili registrati in città.

La settimana scorsa, durante la notte, in via Gramsci sono andate a fuoco due vetture, una delle quali di proprietà dell’autoscuola Deplano, ma in questo caso non c’è stato un riscontro sull’eventuale origine dolosa.

