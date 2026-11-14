Fiamme dolose in città nel cuore della notte hanno devastato un’auto e aperto tanti interrogativi. Il raid incendiario è avvenuto intorno all’1.30 di ieri, in via Palazzi, quartiere all’ingresso della città.

Nel mirino è finita una Toyota Corolla parcheggiata sulla strada. Le fiamme, appena sono state notate, hanno fatto scattare l’allarme che ha subito mobilitato i vigili del fuoco. Una richiesta di intervento è giunta alla caserma di Funtana Buddia.

Una squadra dei vigili del fuoco è giunta sul posto nell’immediatezza. Nel frattempo, le fiamme hanno completamente avvolto la vettura che è andata distrutta dal rogo. I vigili del fuoco hanno spento l’incendio e provveduto a mettere in sicurezza l’area attorno e la strada interessata. Poi hanno provveduto a eseguire i primi accertamenti necessari a capire l’origine delle fiamme.

Dai rilievi eseguiti è emerso che le cause sarebbero dolose. Sul posto sono intervenuti anche gli investigatori, ora impegnati a fare luce sul raid incendiario per individuare i responsabili e per risalire al movente del raid.

Sulla vicenda l’attività investigativa va avanti nel massimo riserbo.

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