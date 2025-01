Raid incendiario a Portopaglia 

Le fiamme, di probabile origine dolosa, divampate sabato sera a Portopaglia, nel litorale di Gonnesa, non hanno lasciato scampo al chiosco Solaria Beach. L’unica struttura con stabilimento balneare a Portopaglia, scenario preferito da tanti turisti per una giornata rilassante al mare e foto imperdibili al tramonto, è ora ridotto in cenere.

Cronaca

L’allarme è scattato intorno alle 18,30 di sabato, quando un pescatore ha notato le lingue di fuoco che avvolgevano il chiosco, sempre più alte. In pochi minuti è partita la richiesta di intervento ai vigili del fuoco che si sono precipitati a Portopaglia. Per arrivare fino in spiaggia dal lato del chiosco è necessario percorrere una strada sterrata, negli anni scorsi al centro di una diatriba giudiziaria conclusa con il riconoscimento da parte del Tar di una servitù di passaggio, anche per assicurare l’intervento dei mezzi di soccorso. Già da lontano erano visibili le fiamme che ardevano a Portopaglia ma una volta in spiaggia è stata chiara la portata dell’incendio: il rogo ha aggredito tutta la struttura in legno, fuoco e distruzione in quello che fino a qualche mese fa è stato un paradiso delle vacanze e di giorni spensierati in riva al mare. Anche la proprietaria del Solaria Beach, Elena Deriu, è accorsa sul posto sabato sera e non ha potuto fare altro che assistere disperata all’incendio che in poco tempo ha cancellato anni di lavoro. I vigili del fuoco hanno bonificato l’area interessata dalle fiamme. Ieri mattina in spiaggia era visibile tutta la devastazione della serata di fuoco: al posto del chiosco una superficie annerita, con tanta cenere e uno scheletro di pali carbonizzati.

Le cause

La titolare del Solaria Beach ha presentato una denuncia contro ignoti ai carabinieri di Gonnesa che ora devono fare chiarezza sull’origine delle fiamme. Elena Deriu non ha dubbi. «L’incendio è doloso, non c’è l’alimentazione elettrica da cui si sarebbe potuto sviluppare un corto circuito. Ho perso tutto – dice con amarezza – gestivo il Solaria dal 2017, non è rimasto niente». Un duro colpo anche per l’accoglienza nel litorale: il Solaria Beach è un punto di riferimento per Portopaglia, frequentato da tanti visitatori, non solo del territorio. «Abbiamo sentito i carabinieri che stanno indagando sull’incendio – dice il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco – aspettiamo i risultati delle indagini. Se si trattasse di un incendio doloso sarebbe un fatto inedito e da condannare, che non ha niente a che fare con la nostra comunità».

