Raid incendiario: a fuoco sei auto da demolire 

Sei auto destinate alla demolizione sono andate distrutte, martedì notte, in un rogo scoppiato in un centro di autodemolizioni alla periferia di Lodine, che si occupa anche di compravendita di auto usate.

L’incendio è divampato attorno alle 21.35 in località Gredarzu e sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Nuoro. Il fumo denso ha suggerito ai vigili del fuoco intervenuti di chiamare i rinforzi. È stata inviata in supporto un’autobotte per le opere di estinzione e bonifica, oltre al funzionario per coordinare le operazioni.

Secondo i primi accertamenti fatti dagli inquirenti l’origine dell’incendio sembrerebbe dolosa. Sul posto sono in intervenuti anche i carabinieri per avviare le indagini, assieme ai barracelli di Lodine.

Il sindaco Davide Cualbu punta il dito contro gli incendiari: «Le auto erano da tempo abbandonate nelle campagne, operai specializzati le hanno rimosse e posizionate in località Ghedarzu, da dove ieri un autoarticolato le avrebbe recuperate per smaltirle. Ci dispiace constatare che qualcuno abbia invece pensato di mandarle in fumo, non rendendosi conto dei danni. La diossina sprigionata dal rogo ha invaso l’abitato. Non un toccasana per la nostra salute». (f. le. - g.i.o.)

