Raid incendiari nell’ex zuccherificio 

«Tutto questo è inaccettabile», dichiara il sindaco Massimo Pinna. «ci abbiamo messo tanto a liberare i palazzoni dagli abusivi. Non so dire se si tratti di una ritorsione o se ci sia qualcos'altro dietro. In ogni caso so che le forze dell'ordine stanno indagando».

I raid incendiari non avrebbero intaccato la struttura delle palazzine ex Eridania, ma hanno carbonizzato auto e spazzatura nel piazzale intorno, ancora occupato da rifiuti di ogni tipo: giocattoli, vestiti, ma anche batterie di auto e metalli. Il primo rogo è stato segnalato domenica sera e alle 23 erano già a quota tre i tentativi di incendio. Poi ieri, intorno a mezzogiorno, un altro. In tutti gli episodi sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e i carabinieri, ma in nessun caso hanno colto qualcuno in flagrante. Potrebbe trattarsi di azioni di vendetta da parte di qualcuno costretto a sgomberare uo degli appartamenti occupati abusivamente, è questa l’ipotesi investigativa.

Quattro gli incendi appiccati nell'arco di 24 ore nel perimetro delle palazzine dell'ex zuccherificio di Villasor. Nessun ferito, anche perché gli stabili sono stati sgomberati da settimane, ma diverse auto e cumuli di rifiuti sono state date alle fiamme. Anche il furgone ancora sotto sequestro dopo il maxi blitz dei carabinieri della scorsa estate che aveva smantellato un racket da 200mila euro basato sui rifiuti.

Il blitz

I raid incendiari non avrebbero intaccato la struttura delle palazzine ex Eridania, ma hanno carbonizzato auto e spazzatura nel piazzale intorno, ancora occupato da rifiuti di ogni tipo: giocattoli, vestiti, ma anche batterie di auto e metalli. Il primo rogo è stato segnalato domenica sera e alle 23 erano già a quota tre i tentativi di incendio. Poi ieri, intorno a mezzogiorno, un altro. In tutti gli episodi sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e i carabinieri, ma in nessun caso hanno colto qualcuno in flagrante. Potrebbe trattarsi di azioni di vendetta da parte di qualcuno costretto a sgomberare uo degli appartamenti occupati abusivamente, è questa l’ipotesi investigativa.

«Tutto questo è inaccettabile», dichiara il sindaco Massimo Pinna. «ci abbiamo messo tanto a liberare i palazzoni dagli abusivi. Non so dire se si tratti di una ritorsione o se ci sia qualcos'altro dietro. In ogni caso so che le forze dell'ordine stanno indagando».

I controlli

Questi raid incendiari, se da una parte rallentano le procedure per la bonifica creando ulteriore inquinamento, dall'altra evidenziano la necessità di intervenire in tempi brevi: «Stiamo cercando di ottenere dei finanziamenti dalla Regione a cui stiamo chiedendo aiuto per andare avanti. Ci serve una mano», prosegue Pinna.

Inevitabile il giro di vite sui controlli, per quanto possibile. «L'area era già sotto sorveglianza, ora è chiaro che lasciare la zona scoperta anche per un'ora è un rischio», aggiunge Pinna. Poi precisa: «Non possiamo garantire una copertura di 24 ore, servirebbero fondi che non abbiamo. Le forze congiunte dei carabinieri, polizia municipale e persino barracelli sono ora più importanti che mai. Qualcuno ha parlato di vigilantes, ma non ci sono figure di questo tipo ora come ora, anche se sono tanti i cittadini che, vedendo qualcosa che non va, in maniera autonoma ci contattano e chiamano le autorità».

I vigili

«È una situazione delicata quella degli incendi allo zuccherificio», spiega il comandante dei vigili Mauro Soru. «Abbiamo provveduto ad allontanare alcune bombole del gas ancora presenti nei pressi delle abitazioni. Il movente? Non è chiaro, ma dobbiamo ancora chiarire molti aspetti, per ora non c'è nulla di sicuro. Dobbiamo accedere ad alcune telecamere in zona per capire se riusciremo a identificare qualcuno. Intanto teniamo d'occhio l'area che, ormai è chiaro, è presa di mira».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata