Raid incendiari, dalle telecamere la verità sugli attentati 

Le immagini delle telecamere di un sistema di videosorveglianza hanno “incastrato” il presunto responsabile del raid incendiario del 28 febbraio a Palau, ma la Procura di Tempio avrebbe altri fotogrammi che potrebbero portare presto a nuove misure cautelari per i 17 roghi di Olbia. Stando ai pochi elementi che trapelano dagli uffici giudiziari, grazie ai frame estrapolati da alcuni sistemi di videosorveglianza i carabinieri avrebbero importanti conferme sulla responsabilità di persone sospettate di un coinvolgimento negli atti intimidatori avvenuti a Olbia negli ultimi mesi (in particolare dal 1 gennaio di quest’anno). Non è escluso che i nomi di diverse persone siano stati già iscritti nel registro degli indagati. Il dato confermato è che ci sarebbero due filoni di indagine. Uno riguarda gli episodi avvenuti ai danni dei componenti della famiglia Milo e quelli successivi di via Belgrado e via Mosca, l’altro filone, del tutto autonomo, è stato aperto sugli atti intimidatori di via Boito e via Piro. I carabinieri hanno sentito diverse persone e sarebbero stati raccolti elementi rilevanti su un incendio appiccato in pieno giorno nel cuore della città gallurese.

RIPRODUZIONE RISERVATA