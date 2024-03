Raid incendiari, cresce la paura lungo la 554 

Dopo i tre attentati incendiari in una settimana, tra le attività che si affacciano sull’ex statale 554, c’è apprensione e paura. Tre episodi in pochi giorni, l’ultimo nella notte tra martedì e mercoledì, non potevano non lasciare il segno in una zona che continua a fare i conti con numerosi problemi, tra cui anche la mancanza di illuminazione.

L’escalation

A dare il via alla paura era stato il rogo in un terreno privato, non una concessionaria né una rivendita, dove sono custodite alcune auto. Le fiamme avevano distrutto 2 Smart, una Audi e un furgone Ducato. Poco dopo era toccato a un autosalone poco distante e infine alla rivendita d’auto di Fabrizio Mascia dove erano state danneggiate una Citroen e una Ford Focus. Ma poteva finire decisamente molto peggio, perché le auto si trovavano proprio a ridosso di due legnaie.

Paura

«Siamo spaventati e siamo in allerta da un po’ di giorni», dice Mascia, «ci sono colleghi che stanno dormendo anche nelle attività per paura che succeda qualcosa e anche noi siamo tutte le notti attaccati alle videocamere. Quello che è successo fa riflettere e purtroppo ci si sta accorgendo solo adesso che non siamo tutelati». Detto questo, «non si tratta certo di una ritorsione, perché noi siamo un salone in regola, con tutte le autorizzazioni e con un buonissimo rapporto con tutti i clienti. Più che altro penso che si tratti di qualcosa di più subdolo, che va ricercato sotto altri aspetti. Intanto noi abbiamo rinforzato la videosorveglianza e contiamo che con le immagini delle nostre telecamere si possa risalire ai responsabili». Mascia rivela che, «si vede chiaramente che si tratta di due persone che attraversano la 554 e arrivano nel nostro parcheggio. Io stesso ho ritrovato delle bottiglie con ancora la benzina dentro. Nell’altro autosalone invece si sono fermati in auto e hanno lanciato le molotov».

Il deposito colpito

Per cercare le tracce del primo attentato bisogna invece andare più avanti nella via Pitz’e Serra. Qui, svoltando subito a sinistra c’è un terreno, dove non ci sono insegne né cartelli e dove ci sono ancora le auto danneggiate. Ma che niente ha a che fare con la concessionaria vicina da dove specificano: «Non sappiamo di chi sia né di che attività si tratti ma di certo non siamo noi. Hanno delle auto parcheggiate come deposito. Noi non ci siamo accorti di niente perché ovviamente a quell’ora eravamo chiusi, ma è chiaro che se il fuoco si fosse propagato avremmo avuto delle conseguenze anche noi».

Poca sicurezza

Poco più avanti la preoccupazione è anche nelle parole dei titolari della Royal Sts un’azienda di trasporto persone.«Non ci siamo accorti di niente, ma chiaramente abbiamo saputo degli incendi» spiegano, «e abbiamo visto le auto danneggiate in quel terreno che non è molto distante dal nostro». La realtà è che «tutta la zona, nonostante ci siano molte attività è isolata e ci vorrebbero più controlli. C’è buio, non è videosorvegliata e quindi questo agevola questi atti gravissimi. Anche da noi non molto tempo fa sono entrati a rubare, hanno preso un fuoristrada e messo fuori servizio due pullmini. Per questo adesso noi abbiamo un guardiano che resta tutta la notte. E poi manca l’illuminazione. Alla fine della strada c’è una sbarra ma chi vuole arriva tranquillamente anche a piedi».

