Raid incendiari, 26enne in cella 

In via Kolbe le auto incendiate, di proprietà di un operaio, sono state due nel giro di pochi mesi; l’ultima, una Opel Corsa, all’alba del primo aprile.

Anche per quegli episodi i carabinieri di Cabras hanno tratto in arresto un 26enne residente in paese, «già noto alle forze dell’ordine, responsabile di tentata estorsione, violenza privata, danneggiamento e incendio di autovetture, continuati, in concorso con altro complice, nonché spaccio di sostanza stupefacente», si legge in una nota a firma del comandante provinciale, Steven Chenet.

La svolta

La svolta investigativa, precisa il comandante, «è il frutto di serrate, accurate e prolungate attività di osservazione, controllo e pedinamento ma anche analisi dei sistemi di videosorveglianza e riscontri testimoniali portati avanti, fin dai primi momenti di commissione dei gravi fatti incendiari, dalla stazione di Cabras, supportata poi dal Nor- Sezione operativa- della Compagnia di Oristano, e in coordinamento con la Procura della Repubblica di Oristano che hanno permesso di individuare solidi elementi di prova a carico dell’arrestato che, in concorso con altro complice, è ritenuto il responsabile dei veri e propri raid incendiari a danno di auto».

Le indagini

Secondo gli inquirenti il 26enne tra gennaio e maggio scorsi aveva messo in atto diversi atti incendiari «che facevano parte di un unico disegno criminoso fatto anche di tentate estorsioni nei confronti di più persone legate all’ambiente dello spaccio di sostanze stupefacenti di cui l’arrestato era attore principale nella piazza di Cabras». Proprio in quel periodo, oltre alla Opel Corsa incenerita in via Kolbe (e un’altra auto aveva poi subito ingenti danni visto che era parcheggiata nelle vicinanze), a fine gennaio le fiamme hanno avvolto una Ford S Max, parcheggiata in via Regina Margherita. Bene anche ricordare gli attentati incendiari che vennero messi a segno a Cabras nel 2025: quattro auto in cenere tra agosto e settembre, ad esempio.

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