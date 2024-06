Raid in Ucraina, volano i jet polacchi 

Kiev. Una nuova pioggia di fuoco ha incendiato l’ennesima giornata di guerra in Ucraina, dove un massiccio attacco con missili e droni si è abbattuto su cinque regioni arrivando fino ai territori occidentali, spingendo Varsavia a far decollare i caccia polacchi e della Nato per «garantire la sicurezza dello spazio aereo» lungo il confine, mentre la tensione resta alle stelle sul fianco orientale dell’Europa.

Il blitz

Mosca ha rivendicato di aver preso di mira gli impianti energetici ucraini e «gli arsenali per lo stoccaggio delle armi occidentali sono stati danneggiati». Rispondendo con il fuoco alle autorizzazioni date dagli alleati di Kiev - ultimi Germania e Stati Uniti - di colpire in Russia con le armi occidentali. Secondo l’aeronautica ucraina sono stati abbattuti 35 missili da crociera e 46 droni kamikaze russi. Per il ministero dell’Energia gli attacchi hanno messo nel mirino gli impianti energetici nelle regioni ucraine di Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kirovohrad e Ivano-Frankivsk. Sarebbe stato colpito anche l’aeroporto militare di Stry, nella regione occidentale di Leopoli, destinato a ricevere gli F-16 della Nato.

La scelta

Sono stati proprio gli attacchi sulle oblast ucraine dell’ovest ad aver spinto Varsavia a far decollare i jet militari, nell’ultimo di ormai numerosi episodi simili per la Polonia che dal 24 febbraio 2022 ha rafforzato la difesa della sua frontiera orientale con l'Ucraina, da dove più volte hanno sconfinato i missili. «Civili, infrastrutture, impianti energetici: questo è ciò contro cui la Russia è in guerra», ha tuonato Volodymyr Zelensky, secondo cui «l’obiettivo principale della Russia è quello di normalizzare il terrore, sfruttando la mancanza di sufficienti capacità di difesa aerea. A Singapore, dove Zelensky è giunto per partecipare al Forum sulla sicurezza, è previsto un incontro tra il presidente ucraino e il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin. Per il momento l’uso delle armi americane e tedesche è limitato ai territori russi immediatamente vicini al confine, in particolare a Kharkiv. E secondo il Wsj, i raid non devono prevedere l’uso di Atacms o missili a lungo raggio.

