Raid in rettorato, Digos al lavoro sul blitz 

Senza telecamere, perché mai piazzate, sarà difficile risalire agli autori del raid vandalico avvenuto nella notte fra lunedì e martedì nel palazzo del Rettorato in via Università a Castello. Ma di una cosa gli investigatori della Digos sono certi: si tratterebbe di un atto messo a segno dall’area antagonista filo palestinese. Chi materialmente sia arrivato davanti all’ingresso al civico numero 40, gettando vernice rossa e scrivendo, con dello spray nero, “Unica sionista” dovrà essere accertato con delle indagini che non si annunciano semplici.

Uno degli aspetti su cui si è focalizzata l’attenzione dei poliziotti è l’accordo fra l’ateneo cagliaritano e quello di Haifa, in Israele, confermato a fine gennaio dal Senato Accademico quando è stata respinta una mozione che chiedeva – per via del conflitto che la stessa Università di Cagliari ha pubblicamente condannato – l'interruzione di tali rapporti. Questo avrebbe portato al blitz.

«L'Università condanna fermamente l'atto vandalico, che colpisce uno dei palazzi storici più belli di Cagliari. È evidente che tale episodio criminale colpisce non solo il mondo universitario, ma tutta la nostra città», hanno fatto sapere dall’Ateneo. Anche in altre Università italiane ci sono state delle proteste e della manifestazioni. E su quanto successo l’Ateneo cagliaritano ha presentato denuncia. La Digos è al lavoro ma i poliziotti (in collaborazione con la Scientifica) non potranno contare sulle immagini delle telecamere di sorveglianza semplicemente perché non c’è alcun impianto di videosorveglianza nel palazzo del rettorato di via Università. (m. v.)

