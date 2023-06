Raid in fuoristrada sulle dune  

Le dune di Piscinas ancora una volta sfregiate da mezzi motorizzati. È successo ieri, intorno alle 11: tre fuoristrada, sotto gli occhi increduli dei bagnanti, scorrazzavano sull’arenile come se nulla fosse. Immortalati in foto e video, gli stessi autori della bravata hanno pubblicato i loro sui social: quasi un invito agli amici virtuali a ripetere l’esperienza. La Polizia municipale di Arbus è arrivata il prima possibile sul posto, ma dei fuoristrada restavano solo le ferite profonde lasciate sulla sabbia. Gli autori del raid potrebbero comunque avere le ore contate: gli agenti sono sulle loro tracce, grazie ai numeri delle targhe facilmente leggibili nelle foto.

Le segnalazioni

L’ennesima violazione dell’uso sconsiderato al sistema dunale più alto d’Europa, particolare e delicatissimo, danneggiato anche dal passaggio di veicoli di ogni genere con danni anche alla biodiversità vegetale e animale di questi habitat, hanno indignato i pochi bagnanti che, increduli, hanno assistito allo scempio. Qualcuno ha scattato foto e le ha spedite all’assessore all’ambiente di Arbus, Simone Murtas, sperando che gli agenti della Municipale arrivassero in tempo per cogliere sul fatto gli incivili. «Quasi contemporaneamente – racconta Murtas – sul cellulare ho ricevuto tanti messaggi da persone che mi segnalavano la presenza dei mezzi a Piscinas, un video che gli stessi proprietari dei fuoristrada avevano appena pubblicato su instagram, ma anche le immagini di chi li aveva immortalati col proprio telefonino».

Dall’avviso alla partenza degli agenti fino all’arrivo saranno passati massimo 20 minuti: abbastanza per consentire alle auto di far perdere le tracce. «Inutili le ricerche», prosegue Murtas: «Dei fuoristrada erano rimasti ben visibili solo i solchi scavati per lunghi tratti. È la terza volta dall’inizio della stagione. Siamo consapevoli che bisogna fare qualcosa in più. Non facile di fronte a tanti maleducati e incivili che, ulteriore danno, sui social spingono anche all’emulazione».

La Carta

L’episodio fa ancora più rabbia, perché arriva a pochi giorni dall’adesione del Comune alla “Carta delle dune costiere del Mediterraneo”, nata proprio per la tutela di questi ecosistemi splendidi e delicati. «La visita degli esperti – ricorda il sindaco, Paolo Salis – ha sottolineato la sofferenza delle nostre dune sia per l’azione del vento che sposta la sabbia (e su questo nulla possiamo) sia il danno provocato dall’incoscienza di quanti le utilizzano come pista per le moto da cross o come percorso per i fuoristrada. La denuncia voleva essere anche un monito per evitare ulteriori scorribande. Sensibilizzare gli ospiti che accogliamo nella stagione balneare a prestare maggiore attenzione alle dune, aiutarci a tutelare un ecosistema molto fragile. Che dire? Sono fatti che dispiacciano e di difficile soluzione. Piscinas è distante dal centro abito. Raggiungerla in tempo per cogliere i vandali sul fatto non è facile».

