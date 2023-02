Raid in Comune, le telecamere inquadrano  solo i piedi dei ladri 

Un ginocchio, i piedi. Nulla di più. La telecamera della videosorveglianza che avrebbe dovuto riprendere il raid dei ladri e garantire la sicurezza del palazzo comunale di piazza De Gasperi era puntata sul nulla. Con le uniche immagini registrate la notte del copo, c’è poco da scommettere sull’esito positivo delle indagini.

Impossibile identificare i balordi che sono riusciti a intrufolarsi dentro il Municipio, saccheggiare il bar dopo aver sfondato la porta vetri e rubato circa 2mila euro e visitato i piani altri scaraventando sul pavimento un armadietto e subito dopo anche documenti dell’ufficio Stato civile-decessi. I filmati acquisiti dalla Squadra Mobile sono risultati assolutamente inutili. Inservibili. Se non a indicare che a compiere il blitz, la notte tra il 15 e il 16 febbraio, non sarebbe stata una sola persona ma almeno due. Per raggiungere i locali si sarebbero serviti non della porta principale ma di uno dei tanti ingressi secondari giudicati insicuri.

Del tutto inadeguati per la sicurezza del palazzo dove sono custoditi documenti sensibili e cominciare dalle carte d’identità in bianco. Da quella porta avrebbero poi raggiunto l’androne dove si trova la postazione degli uscieri ma anche l’ingresso del bar gestito dai fratelli Corrado e Emanuela Picci alleggerito di diverse bottiglie di vermentino (in parte abbandonati su uno degli scivoli esterni), pacchi di caramelle (molti dei quali trovati sparsi sul pavimento, e soprattutto i quattrini del fondo cassa.

Ad accorgersi del raid erano stati verso le sei meno un quarto gli uscieri Marina Orrù e Bruno Loddo. Davanti ai loro occhi i solciumi sparsi per terra davanti e la vetrata del bar divelta dalla sua sede. A denunciare lo stato precario degli ingressi del Municipio erano stati la stessa mattina numerosi impiegati e dipendenti comunali, ma anche il degrado in cui versano le aree esterne del palazzo.