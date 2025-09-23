VaiOnline
Quartucciu.
24 settembre 2025 alle 00:41

Raid in cimitero, presto le telecamere 

L’annuncio del sindaco dopo le continue incursioni dei vandali 

Continua l’emergenza atti vandalici fuori e dentro il cimitero di Quartucciu. Lunedì un nuovo raid nel piazzale esterno dove i teppisti hanno smontato un rubinetto, provocando un’imponente perdita idrica. Dopo l'allarme lanciato da un cittadino la sera stessa, i tecnici del cantiere della riqualificazione hanno riparato il guasto ma resta la preoccupazione per l’escalation di episodi simili.

Raid continui

Negli ultimi anni sono stati registrati numerosi danneggiamenti alle auto parcheggiate nel piazzale. Circa un mese fa invece, sempre nel piazzale, era stata divelta una panchina. Ancor prima era stato imbrattato con delle scritte il pavimento nei pressi di uno dei cancelli del cimitero. Per non parlare poi dei rifiuti che gruppi di giovanissimi abbandonano dopo aver bevuto o mangiato qualcosa. E, come se tutto ciò non bastasse, a inizio giugno è stata trovata anche una siringa in mezzo ai rifiuti. All'interno del cimitero, invece, si verificano quasi giornalmente furti di fiori. L'ultimo, solo pochi giorni fa.

Le proteste

«Siamo esterrefatti», protesta Laura Sotgiu, un'abitante della vicina via Don Minzoni, «non c'è rispetto neanche per i cimiteri. Questi maleducati, molti dei quali sono ragazzini, pensano che il piazzale sia terra di nessuno; invece, è un luogo dove transitano quotidianamente tante persone che vanno a trovare i propri cari defunti. Le telecamere sarebbero un deterrente, se solo le mettessero». Secondo un altro abitante della zona, Matteo Corona, «atti vandalici, abbandono di rifiuti, schiamazzi notturni e il furto dei fiori dalle lapidi sono tutte azioni che vengono compiute proprio perché non c'è videosorveglianza».

Il primo cittadino

«Al termine dei lavori di ristrutturazione, prevista entro l'anno, verrà installato un sistema di videosorveglianza sia all'interno che all'esterno del cimitero – annuncia il sidnaco Pietro Pisu –. Però, benché Quartucciu disponga di circa 170 telecamere sul territorio, i responsabili degli atti illeciti spesso adottano accorgimenti per non essere riconosciuti, come incappucciarsi o nascondere la targa dei veicoli. Il problema di fondo è l'educazione». Pisu lancia un appello ai cittadini perché «segnalino gli atti vandalici alle forze dell'ordine e al Comune. È fondamentale per il buon funzionamento del sistema di controllo».

