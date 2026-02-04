Raid in cimitero, danneggiata la porta della cappella 

Hanno danneggiato la porta d’ingresso della cappella, appena realizzata. I vandali hanno lasciato tracce del raid anche all’interno dove sono evidenti anche l’incuria e l’abbandono di un’opera costata centinaia di migliaia di euro. Si tratta del cimitero di Macomer. La consigliera di minoranza Rossana Ledda con tanto di documentazione fotografica denuncia i danni. Un addetto tecnico del Comune, presente nel sopralluogo, ha subito presentato denuncia alla polizia.

I lavori per la nuova cappella, la camera mortuaria e gli spazi esterni sono stati finanziati da un mutuo e da un cofinanziamento comunale per un totale di 743 mila euro. Sono stati ultimati nella primavera scorsa. «Se tutto rimane aperto o parzialmente transennato in modo posticcio - commenta Ledda - desumo che non si sia fatto niente per prevenire e per custodire degnamente il nuovo cimitero. Anche l’ingresso di animali e gli escrementi dimostrano la libera circolazione. Inoltre, ho potuto verificare umidità rilevanti nelle pareti e nei soffitti su lavori ultimati 9 mesi fa. Non parliamo poi delle parti del verde: già da tempo si potevano rendere decorose e adeguate a questo luogo». Rossana Ledda ha subito informato gli amministratori comunali. (f. o.)

