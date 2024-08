Raid in centro, fuori uso due escavatori 

Ancora un atto vandalico a Siliqua, stavolta nel mirino dei teppisti sono finiti i mezzi utilizzati per la posa della fibra ottica di Telecom. Il raid è avvenuto nel corso Repubblica, presumibilmente durante le ore notturne di ieri.

Il raid

I mezzi, due mini escavatori della ditta Open Service group srl, al termine della giornata lavorativa di lunedì, sono stati accostati e parcheggiati nel tratto di strada delimitata dal cantiere, pronti per essere utilizzati il giorno successivo. Alle 8 di ieri mattina, come avviene ormai da qualche mese, gli operai si sono messi all’opera per eseguire i lavori in un tratto nuovo del corso ma, al momento di accendere gli escavatori qualcosa non ha funzionato. Le evidenti perdite d’olio dall’impianto idraulico del macchinario hanno confermato il sabotaggio. Diversi tubi di gomma sono stati tagliati, alcuni presumibilmente con un coltello, altri con delle cesoie. Altri ancora, tra cui un condotto metallico, non sono stati recisi, forse perché l’azione vandalica è stata disturbata dal passaggio di qualche auto, visto che il tratto di strada si trova nel pieno centro del paese. Dopo lo stupore iniziale dei lavoratori, i mezzi sono stati transennati e messi in sicurezza in attesa di un tecnico meccanico, che dovrà provvedere alla riparazione. Gli operai della Open Service, nonostante lo sconcerto per il gesto vandalico, non si sono persi d’animo e hanno continuato il loro lavoro. Non senza difficoltà, oltre alla conta dei danni, a cui dovrà provvedere il tecnico riparatore, la mancanza dei due mezzi rallenterà in modo significativo l’andamento dell’opera.

La denuncia

Sono stati informati i carabinieri della stazione del paese, dove i rappresentanti della ditta si sono recati per presentare la denuncia. Le indagini procederanno a tutto campo, è difficile capire quali siano le motivazioni che hanno portato a compiere un gesto nei confronti di questa ditta. Gli operai, che ormai lavorano da diverso tempo nel paese, si sono distinti per la correttezza e la disponibilità verso i residenti, cercando di ridurre al minimo i disagi durante il lavoro. Anche per questo si sono guadagnati la stima di diverse persone, che appena venute a conoscenza del fatto hanno espresso parole di solidarietà verso i lavoratori. Il crescendo di questi episodi, preoccupa non poco la comunità, bisogna ricordare che quest’ultimo fatto è avvenuto solo tre giorni dopo l’incendio di due auto, di proprietà di un noto titolare di un negozio, parcheggiate anch’esse nel corso Repubblica.

RIPRODUZIONE RISERVATA