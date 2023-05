Raid in casa del consigliere 

«Hanno distrutto tutto»: con queste parole Giancarlo Melis, imprenditore e capogruppo dell’opposizione al Comune di Samassi, denuncia il raid vandalico avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsa nella sua abitazione di campagna. Situata nell’agro tra i territori di Samassi e Serrenti, lungo il canale di Zaccherini, la dimora è stata svaligiata per la quarta volta in poco più di un anno e mezzo. Immediata la segnalazione alle forze dell’ordine. «I signori sono tornati per completare l’opera, distruggendo tutto e portandosi via le cose che gli aggradavano – racconta Melis – Non essendoci giustizia terrena, mi auguro che la giustizia divina vi fulmini», ha scritto su facebook il consigliere raccogliendo commenti solidali di amici e compaesani.

Il furto

Tra gli oggetti sottratti dai ladri ci sono sedie, mensole, pensili e piani da lavoro. Oltre al furto di alcuni mobili della cucina, si sono aggiunti molteplici atti vandalici che hanno messo a soqquadro gli ambienti interni. «Periodicamente entrano a rubare, questa volta hanno fatto uno scempio, hanno vandalizzato tutto – racconta Melis al telefono –. Al mio arrivo ho trovato passata di pomodoro ovunque perché hanno rovesciato in terra le provviste che hanno trovato, oltre ad aver distrutto la cucina e avere portato via la metà dei mobili che la componevano».

La solidarietà

Candidato sindaco durante le elezioni comunali dello scorso anno con la lista civica “Samassi riparte”, Giancarlo Melis frequenta la proprietà saltuariamente, per dedicarsi alla cura del frutteto e del suo piccolo orto come passatempo nei momenti liberi dal lavoro e dall’incarico istituzionale. Numerosi i messaggi di vicinanza arrivati dai suoi concittadini, a cui si aggiunge la vicinanza dell’amministrazione comunale nelle parole della sindaca Beatrice Muscas: «Non ero a conoscenza di questo episodio poiché non ho Facebook. Esprimo tutta la solidarietà a Giancarlo per un atto riprovevole che non è tollerato da parte di nessuno», dice al telefono.