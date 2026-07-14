Raid e furti sulle auto, raffica di denunce 

Raffica di denunce dopo l’ondata di furti e danneggiamenti sulle auto che nei giorni ha creato allarme tra i residenti di Monserrato. Le forze dell'ordine sono riuscite a chiudere rapidamente il cerchio: gli autori dei raid sono stati individuati e denunciati, ponendo così fine a una striscia di microcriminalità che aveva lasciato dietro di sé danni ingenti e preoccupazione.

La banda

Il modus operandi, stando alle ricostruzioni investigative, era sempre lo stesso: i malviventi prendevano di mira le automobili parcheggiate lungo la strada, spaccando i finestrini o i lunotti per guadagnarsi un rapido accesso all’interno dell'abitacolo. Una volta dentro, l’obiettivo era fare man bassa di qualsiasi oggetto o valore lasciato dai proprietari. La mappa dei raid tracciata dagli inquirenti si è concentrata in particolare su tre macro-aree del centro abitato: via Caracalla, la centralissima via Giulio Cesare e la zona del cimitero. Quest’ultima, in particolare, è stata il teatro del ritrovamento di alcune vetture rubate in altri quartieri e successivamente abbandonate. Tra i colpi più gravi si registrano anche dei furti commessi all’interno dei veicoli della Gesenu.

Telecamere decisive

Le indagini si sono mosse su un binario preciso, sfruttando al massimo la tecnologia moderna. «Gli impianti di videosorveglianza sparsi nel territorio comunale sono stati fondamentali per rintracciare chi ha provocato questi danni», spiega il comandante della Polizia Municipale, Mauro Soru. «La macchina dei controlli è stata ampiamente operativa e, per supportare le attività, – aggiunge il comandante – è stato predisposto un potenziamento delle pattuglie in città, una rimodulazione dei servizi che si è rivelata decisiva».

Il sindaco

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Monserrato, Tomaso Locci, che ha voluto rimarcare l'efficacia degli investimenti sulla sicurezza urbana e l’eccellente coordinamento tra le diverse forze in campo.«Sul territorio comunale possiamo contare su oltre 200 telecamere che ci permettono di supportare le indagini e individuare i colpevoli», ha dichiarato il primo cittadino. «Abbiamo assistito a furti di auto in piazze pubbliche, ad atti vandalici con vetture rubate e bruciate. Invito i cittadini a denunciare sempre quando sono vittime di questi reati. Faccio i miei più sentiti complimenti – aggiunge - alla nostra polizia locale e ai carabinieri che hanno lavorato in perfetta sinergia per risolvere il caso».

RIPRODUZIONE RISERVATA