Raid di Mosca su Leopoli, le bombe sfiorano il treno con 110 pacifisti italiani 

Edifici distrutti, incendi, quartieri al buio, i residenti costretti nei rifugi. Leopoli ha vissuto in una notte «il peggior attacco dall'inizio dell'invasione», in cui di rado i droni e missili russi raggiungono il profondo ovest dell'Ucraina.

Stavolta, i raid di Mosca hanno sterminato una famiglia di quattro persone, tra cui un adolescente, e colpito le infrastrutture energetiche essenziali con l'inverno alle porte. E hanno sfiorato un treno sul quale viaggiano 110 attivisti pacifisti italiani di ritorno dalla decima missione Mean (Movimento europeo di azione non violenta) partiti da Kiev e diretti al confine polacco. Per loro tanta paura, ma tutti illesi e assistiti dalle ambasciate italiane a Kiev e a Varsavia e dalle autorità ucraine: «Un popolo eroico, amico dell'Italia: saremo sempre vicini all'Ucraina», li ha ringraziati il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condannato l'ennesima notte di terrore nel suo Paese, prima di lanciare il suo monito ai partner: «Non c'è stata una risposta forte e degna a tutto ciò che sta accadendo», ha affermato. «È esattamente per questo che Putin agisce in questo modo: si limita a prendere in giro l'Occidente».

Sul treno diretto alla frontiera con la Polonia «abbiamo provato quello che si prova in Ucraina tutti i giorni», ha raccontato Angelo Moretti, presidente ed animatore del Mean. Il treno era di rientro da una missione a Kharkiv con 110 attivisti di 35 associazioni. Si è fermato a Leopoli per 2 ore, dove i pacifisti hanno raccontato di aver visto e sentito le esplosioni, il cielo illuminato a giorno, gli incendi e i colpi dell'antiaerea.

Una tempesta di morte e distruzione che a Leopoli si conteggia in 78 droni e 12 missili andati a segno, e che ha spinto la Polonia a far alzare il jet a protezione del suo spazio aereo.

Dopo l’attacco, tutti hanno ripreso il viaggio illesi, e hanno superato il confine entrando in Polonia dopo aver assistito a una battaglia che da oltre tre anni e mezzo è pane quotidiano di milioni di civili in Ucraina. Zelensky ha riferito che «oltre cinquanta missili e circa cinquecento droni d'attacco» hanno preso di mira nella notte non solo Leopoli, ma anche Ivano-Frankivsk, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odessa, Kirovohrad e anche Zaporizhzhia, dove i bombardamenti hanno provocato un morto. In totale i feriti sono almeno 18.

«I russi hanno nuovamente preso di mira le nostre infrastrutture», ha poi riferito il presidente ucraino, con cinica conferma da parte del ministero della Difesa russo: «Abbiamo lanciato un massiccio attacco contro le imprese del settore militare-industriale ucraino e le infrastrutture del gas e dell'elettricità, utilizzando armi di precisione a lungo raggio», ha rivendicato. Di fronte all'ennesima offensiva contro i civili e le infrastrutture energetiche, Zelensky ha tuonato che «America ed Europa devono agire per fermare Putin».

