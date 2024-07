Raid dei vandali, panchine danneggiate 

Le panchine della laguna in zona Giliacquas sono state danneggiate dai vandali. Le nuove strutture in acciaio sono già inutilizzabili e tra i residenti scoppia l'indignazione. La scelta dell’installazione di panche inossidabili è scaturita dal fatto che la lega metallica, a differenza del legno, non richiede manutenzioni e non è esposta a danni derivanti da agenti atmosferici e incendi. Eppure non è immune all’azione degli incivili. L’ambizioso progetto di riqualificare l’intera zona prevedeva anche l’installazione di un sistema di videosorveglianza. Le telecamere avrebbero certamente aiutato a scovare chi ha divelto le barre della panca. Forte e chiaro il messaggio che giunge dall’amministrazione comunale: «Vogliamo rimarcare che tutti devono comportarsi in modo civile e responsabile perché si tratta di beni che appartengono a tutta la comunità e come tali vanno trattati».

