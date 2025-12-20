Raid dei vandali in via Roma: danneggiato il semaforo 

Semaforo spento per teppismo. Succede a Guspini, all’incrocio tra le vie Roma e Matteotti, dove nella notte tra martedì e mercoledì i vandali hanno scardinato la centralina dell’impianto. Ora dovrà essere riparato. L’ufficio Tecnico ha dato mandato a una ditta specializzata di Sassari per il ripristino: interverrà al più presto.

In attesa dei lavori di riparazione, il traffico è rallentato. Chi arriva da via Roma, all’ultimo momento si accorge che deve dare la precedenza agli altri mezzi. L’incrocio della Statale 197 con la strada è ad alta densità di traffico e gli automobilisti sono colti di sorpresa. La polizia locale, per quanto possibile, cerca di essere presente all’incrocio ma consiglia di circolare seguendo scrupolosamente le norme del codice della strada e osservando l’attuale segnaletica.

Il corpo di polizia municipale è da tempo sottodimensionato rispetto alle esigenze della cittadina. Il Comune ha indetto un concorso per l’assegnazione di un posto di vigile a tempo indeterminato, ma le procedure burocratiche richiedono tempi ancora lunghi per la nuova assunzione.

