Raid dei vandali, distrutti i bagni della palestra 

Hanno distrutto tutto, bagni e porte della palestra scolastica di via Rossini, per poi fuggire. Stesso raid nei locali della vicina parrocchia di San Salvatore, dove però i danni non risultano ingenti. Due episodi di vandalismo, uno a poca distanza dall’altro, concentrati nel fine settimana e denunciati ieri ai carabinieri della stazione locale che stanno svolgendo le indagini.

Il raid

I bagni della palestra sono di fatto inutilizzabili, come conferma la dirigente scolastica Claudia Aroni: servizi igienici riservati alle società sportive ridotti in frantumi, docce e porte sfasciate. Tutto ripreso dalle telecamere installate nel cortile della scuola da dove i vandali sarebbero arrivati, ma per incastrare i responsabili saranno determinanti anche le tracce di sangue lasciate durante la fuga.

Uno scenario da brividi notato di prima mattina da un’insegnante e dai bidelli. «Mai successo niente del genere, anni fa era capitato qualche furto di computer, qui come in altre scuole cittadine e dell’hinterland», ricorda la preside. «Stavolta però si tratta di vandalismo puro», sottolinea, «di violenza gratuita senza una reale motivazione». I danni sono concentrati nella parte utilizzata dalle società sportive, non dalla scuola. «Un episodio che preoccupa», ammette la dirigente dell’Istituto comprensivo 2 di Selargius, «fra tracce ematiche lasciate e immagini registrate dalle telecamere e in possesso delle forze dell’ordine, si spera si risalga ai responsabili. I danni sono ingenti e chi li ha causati va punito».

Sindaco furioso

Nessun furto, chi ha agito aveva l’obiettivo di distruggere tutto. «Un atto inqualificabile davanti al quale non ci sono giustificazioni», il commento del sindaco Gigi Concu. «Continuiamo a investire sul bene pubblico e in questo caso specifico stiamo portando avanti da anni interventi importanti sulle nostre palestre, questo significa utilizzare soldi pubblici per offrire servizi alla collettività. Servizi che», sottolinea, «le imprese dei vandali spesso vanificano portandoci a una seria riflessione sullo stato di malessere che evidentemente colpisce chi si rende protagonista di queste azioni stupide e che davvero non riesco a capire quale beneficio possano portare a chi le compie. Se non le ripercussioni legali che i responsabili avranno», conclude il sindaco.

Secondo episodio

Potrebbe esserci la stessa mano anche dietro l’incursione notturna nei locali della parrocchia di San Salvatore, a pochi passi dalla palestra presa di mira nelle stesse ore. Anche in questo caso è stata presentata una denuncia ai carabinieri, seguita dal racconto sui social e immagine della telecamera che ha ripreso il malvivente mentre cercava di forzare una porta dentro la struttura religiosa di piazza don Orione.

«Carissimi parrocchiani, questa notte questo tizio è entrato in parrocchia, forzando poi l'ufficio di don Emmanuel. Vi invitiamo a stare attenti perché sicuramente è una mano che non ha intenzione di fermarsi», l’appello pubblicato nella pagina Facebook della parrocchia. Tutto confermato dal responsabile del centro don Orione, Alessandro Pusceddu: «Dalle immagini risulta una persona che si è introdotta intorno a mezzanotte nei locali della chiesa». Il bilancio non è pesante, una porta sfasciata e nessun furto, ma la paura che possa ricapitare è tanta.

