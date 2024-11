Raid dei vandali al parco, adesso arrivano le telecamere  

Tra le cifre contenute nella variazione al bilancio di previsione e al Dup 2024-26 che il Consiglio comunale discuterà domani alle 18, uno dei più importanti movimenti finanziari è quello di 40mila euro per il potenziamento dell’impianto di videosorveglianza e la sostituzione dei sistemi deteriorati. Un obiettivo importante per l’amministrazione comunale del sindaco Sandro Pili, vista l’esigenza di avere un numero ancora maggiore di “occhi elettronici” per il controllo del centro abitato, delle borgate di Tanca Marchesa e Marceddì ma anche dell’area su cui sorgono le attività del Piano degli insediamenti produttivi. Attualmente le telecamere in funzione sono 32. «Il potenziamento della videosorveglianza- spiega il vicesindaco Andrea Grussu – è assolutamente necessario per prevenire gli atti vandalici che continuano a ripetersi. Ci stiamo impegnando per rendere la nostra cittadina sempre più bella anche se qualcuno continua a non rispettarla. E non è tollerabile che tutta la comunità paghi per i gesti sconsiderati di qualcuno». Uno degli ultimi episodi è il danneggiamento alla panchina nel parco di piazza Kennedy. «Questo comporta inevitabilmente che debbano essere fatti degli interventi di ripristino come ad esempio quelli recentemente realizzati in piazza Kennedy e in diversi immobili comunali». ( s.c. )

