Raid dei vandali al museo archeologico 

Devastazione e danni ingenti, per un grave atto di vandalismo, che è stato compiuto all'interno del museo archeologico del Marghine, in pieno centro storico a Macomer, tra la chiesa parrocchiale di San Pantaleo e quella di Santa Croce.

Ignoti hanno sfondato porte e finestre, poi, una volta all'interno, si sono accaniti contro le vetrine e sui reperti archeologici custoditi nelle teche. Un raid vandalico in piena regola che apparentemente sembrerebbe opera di una banda di ragazzini. Hanno scaricato tutte le bombole dell'antincendio sui reperti, per terra, sulle vetrine e sui muri, hanno scaricato l'acqua del riscaldamento e riempito di polvere l’intero edificio, oltre ad aver devastato gli uffici e messo a soqquadro tutti gli oggetti che hanno trovato nella loro strada, tra cui mobili e vetrine, quadri e composizioni fotografiche.

Apertura in forse

Il museo archeologico del Marghine, in parte allestito, doveva essere aperto a breve con la sistemazione di tutti i reperti rinvenuti nel territorio. Circa un anno e mezzo fa era stata avviata la campagna di catalogazione dei reperti nel centro restauri di Li Punti, vicino a Sassari. Si doveva fare il bando per il lavoro di completamento, compreso il sistema di videosorveglianza. A dare l’allarme ieri mattina è stata la delegazione del Centro servizi culturali, quella del Comune, con l’assessora alla Cultura, Fabiana Cugusi e Rita Atzori, della cooperativa Esedra, al lavoro per poter organizzare l’edificio in modo da ospitare una parte della mostra del libro edito in Sardegna, a Macomer tra il 13 e il 17 novembre prossimo. «Quando abbiamo aperto la porta - racconta Fabiana Cugusi - ci siamo trovati di fronte lo sconquasso generale. Sono stati imbrattati anche alcuni reperti archeologici, che erano sistemati in apposite nicchie. Per terra abbiamo trovato di tutto. Tanto lavoro vanificato e danneggiato con accanimento».

Indagini

Gli agenti del commissariato sono immediatamente arrivati sul posto. Per terra hanno trovato anche un mazzo di chiavi, poi i resti di carte di credito bruciate, bottiglie di vetro rotte e altro. Il sindaco, Riccardo Uda, è furioso: «Quanto è accaduto è veramente vergognoso per la nostra cittadina. Con azioni del genere non solo si danneggia un bene pubblico, ma si scredita e si danneggia l’intera comunità. Si tratta dell’ennesimo raid vandalico compiuto questi giorni a danno delle strutture pubbliche». Gli inquirenti sono già al lavoro per dare un volto e un nome agli autori del raid.

