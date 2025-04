Raid dei ladri negli uffici del cimitero 

Furto nella notte nel cimitero comunale in via Marconi. E questa volta a sparire non sono i fiori e i rosari portati via dalle tombe. Incuranti di essere scoperti, i ladri, con tutta calma, hanno portati via una motosega, un decespugliatore e attrezzatura varia per il giardinaggio. Poi hanno aperto la cassaforte della direzione credendo di trovare del denaro: sono rimasti però molto delusi, perché all’interno c’erano soltanto le ceneri dei defunti in attesa di essere sistemate nei loculi.

Il furto

Il raid nella notte tra giovedì e venerdì. Dopo avere scavalcato il muro o il cancello dell’ingresso principale, i ladri si sono diretti con passo sicuro dove si trovavano gli attrezzi per la cura del verde. Poi, quasi come se conoscessero posto e abitudini, sono entrati nell’ufficio della direzione e da un cassetto hanno preso le chiavi della cassaforte. Hanno sfondato anche le porte degli altri uffici e rovistato tra gli armadietti dei dipendenti.

Ad accorgersi di quanto era successo sono stati gli operai che quando sono arrivati hanno trovato le porte aperte. Immediata la denuncia alla Polizia che adesso visionerà le telecamere che si trovano nella zona attorno al camposanto per cercare di individuare chi abbia compiuto il furto. Pare certo infatti che i ladri siano arrivati con un camioncino, dove poi hanno caricato tutta l’attrezzatura.

Sdegno

Condanna per quanto accaduto arriva anche dal vice sindaco Tore Sanna. «Purtroppo allo stato attuale il cimitero è completamente sprovvisto di telecamere» dice «e appena mi hanno informato del furto ho chiesto di prepararmi un elenco su quali sono le esigenze per mettere in sicurezza lo spazio». Non solo telecamere «ma anche grate in alcune finestre. Insomma tutto ciò che può essere utile in qualche modo. Gli infissi li abbiamo già sostituiti». Intanto, «il 29 aprile approveremo il rendiconto e recupereremo le risorse. Anche per evitare i furti dei fiori potremmo mettere una telecamera nei corridoi più importanti. Ci dispiace molto per quello che è successo perché il personale sta davvero lavorando sodo per abbellire lo spazio».Poche settimana fa erano stati rubati i pulsanti degli sciacquoni e i portasapone dai bagni mentre sono all’ordine del giorno i furti di mazzi di fiori e vasi sistemati dai parenti davanti alle tombe, nonché rosari e altri oggetti.

