«Raid dei droni di Kiev in Crimea» 

MOSCA. I droni ucraini restano una minaccia per la Russia: secondo Mosca un «massiccio attacco» con velivoli senza pilota è stato sventato sulla Crimea dopo quelli caduti martedì sulla regione di Krasnodar, sul Mar Nero, e su quella di Kolomna, solo 100 chilometri a sud-est della capitale. Kiev nega gli attacchi sul territorio russo, ma non riconosce come tale quello della Crimea.

«Sempre più sangue»

Intanto continua feroce la battaglia per Bakhmut, la cittadina del Donbass che le forze russe cercano di conquistare da mesi al prezzo di pesanti perdite da entrambe le parti. Lo ha ammesso Yevgeny Prigozhin, il capo della milizia privata Wagner che nei combattimenti svolge un ruolo di primo piano. Kiev, ha detto, sta facendo confluire rinforzi verso Bakhmut, dove «decine di migliaia di soldati ucraini» stanno dando vita a una «resistenza accanita» e «lo spargimento di sangue aumenta di giorno in giorno». Serhii Cherevatyi, portavoce del raggruppamento orientale delle forze di Kiev, conferma alla Cnn: per ora c’è l’ordine di resistere. «se vediamo che la minaccia per il nostro personale e la nostra situazione operativa sarà maggiore della necessità di mantenere il territorio, ci ritireremo, ma in modo organizzato e senza panico».

America da rassicurare

Secondo i media ucraini, che citano testimonianze su Telegram, diverse esplosioni sono avvenute in Crimea martedì notte nell’arco di due ore e mezza nel villaggio di Chornomorske e a Yevpatoria. Questa seconda località si trova 65 chilometri a nord di Sebastopoli, dove ha sede il quartier generale della flotta russa del Mar Nero. Il ministero della Difesa di Mosca ha parlato di attacchi compiuti con dieci droni: sei abbattuti e quattro neutralizzati dai sistemi di difesa elettronici. Un drone russo è stato invece abbattuto su Kiev, secondo quanto riferito dalle forze aeree ucraine. Kiev ha comunque tenuto a smentire di avere compiuto gli attacchi in profondità sul territorio russo denunciati martedì da Mosca. L’Ucraina sta conducendo solo «una guerra difensiva», ha detto il consigliere presidenziale Mykhailo Podolyak, in sostanza rassicurando gli Usa, restii a fornire all’Ucraina missili a lungo raggio per il timore che vengano appunto impiegati contro il territorio russo e aumentino i rischi di una pericolosa escalation. «Non gli crediamo», ha risposto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.